Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Германии в Азербайджане Ральфа Хорлеманна в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Была подчеркнута важность развития политического диалога, экономико-торговых связей, сотрудничества в сферах энергетической безопасности, зелёной энергетики, транспорта и коммуникаций, образования, здравоохранения, а также культуры и гуманитарного взаимодействия.

Стороны отметили вклад взаимных визитов и контактов на высоком уровне в развитие отношений между Азербайджаном и Германией, а также обсудили имеющийся потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. В этом контексте было обращено внимание на важность содействия связям между деловыми кругами двух стран.

На встрече также были обсуждены текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также работы по восстановлению и реконструкции на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана.

Было отмечено, что результаты, достигнутые в рамках COP29, проведённой при председательстве Азербайджана, внесли вклад в продвижение климатической повестки. Также были рассмотрены возможности сотрудничества в области зелёного перехода и возобновляемой энергетики.

Министр Джейхун Байрамов пожелал Ральфу Хорлеманну успехов в его дальнейшей деятельности. В свою очередь посол Хорлеманн выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период работы в нашей стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.