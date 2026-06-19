Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21–25°C, днем — 33–38°C.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 65–75%, днем — 45–55%.

В районах Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, с грозами и градом. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Умеренный восточный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 19–24°C, днем — 35–39°C. В горных районах ночью ожидается 11–16°C тепла, днем — 20–25°C, местами до 28–32°C.