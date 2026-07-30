В Сарапуле (Удмуртия) в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на логистическом объекте компании Wildberries.

По словам очевидцев, над складским комплексом, расположенным по адресу Ижевский тракт, 22, поднялся густой дым.

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии сообщила об атаке беспилотников на одно из предприятий региона, однако не уточнила, о каком именно объекте идет речь.

Позже в пресс-службе Wildberries подтвердили, что пожар на логистическом комплексе в Сарапуле возник в результате атаки БПЛА.

08:48 Склад Wildberries загорелся в Пензенской области России в результате атаки украинских БПЛА, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал Мельниченко.

Он отметил, что на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. «На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — добавил губернатор.