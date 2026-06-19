Блок «Армения» также представил обращение в Конституционный суд (КС) об отмене итогов выборов в парламент, сообщают армянские СМИ.

«Мы считаем, что в обращении представлены существенные обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о том, что выборы не были ни прозрачными, ни справедливыми и сопровождались многочисленными нарушениями. Именно поэтому мы потребовали отменить их результаты», — заявил юрист Ованнес Худоян.

Ранее с аналогичными обращениями в КС обратились партия «Крылья единства» и блок «Сильная Армения», а также «Процветающая Армения» и «Демократия, закон, дисциплина».

12:53 Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна обратился в Конституционный суд Армении с требованием отменить итоги парламентских выборов 7 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян.

Оппозиция заявляет о массовых и организованных нарушениях со стороны властей и требует признать результаты недействительными либо назначить второй тур.