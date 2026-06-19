Законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс» принят в III-м, окончательном, чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Документ предусматривает расширение полномочий Государственного таможенного комитета (ГТК).

Таможенным органам хотят дать право обращаться в суд для временного ограничения выезда из страны участников внешней торговли при наличии таможенного долга, а также самостоятельно снимать это ограничение после его погашения.

Планируется расширить обмен информацией с таможенными органами других стран, включая данные по транзиту, что должно ускорить перевозки через территорию Азербайджана.

Также предлагается обязать таможенные органы в течение 3 рабочих дней предоставлять проверяемым лицам результаты выездного аудита и принятые решения.

Кроме того, вводится понятие «косвенное таможенное представительство» вместо «таможенного брокера». Для исполнения обязанностей таможенного представителя будет необходимо зарегистрироваться в соответствующем реестре. Это должно расширить возможности участников внешней торговли и усилить конкуренцию в сфере услуг.

От пиратских и контрафактных товаров можно будет отказаться в пользу государства. В случае принятия решения о признании пиратскими или контрафактными товаров, перемещаемых через таможенную границу, такие товары по выбору лица подлежат немедленному вывозу с таможенной территории, уничтожению либо от них можно будет отказаться в пользу государства.

Таможенная стоимость товаров будет декларироваться в национальной валюте.