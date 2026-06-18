Президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильскому телеканалу Kan News, что «весьма вероятно» поддержит премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что его позиция будет зависеть от состава кандидатов.

При этом Трамп отметил, что поддерживает хорошие отношения с Нетаньяху, но считает, что тот «должен быть более рациональным» и выразил готовность к личной встрече.

На фоне этих заявлений The Wall Street Journal опубликовал новые детали контактов между двумя лидерами, утверждая, что их отношения стали менее дружественными, чем ранее, в том числе после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании.

По данным источников издания, в одном из телефонных разговоров Трамп резко критиковал действия Израиля в Ливане, задавая вопрос: «Почему вы взрываете здания? Прекратите взрывать здания». Он также сравнивал последствия конфликта для мировой экономики с Великой депрессией 1930-х годов.

Сообщается, что в ходе обсуждений иранской ядерной программы стороны также обменивались жёсткими позициями. Нетаньяху, по данным источников, выражал недоверие к Тегерану и ставил под сомнение возможность контроля за выполнением соглашений, тогда как Трамп, по отдельным данным, настаивал на необходимости сдержанности и дипломатического подхода.

The Wall Street Journal также цитирует источники, согласно которым Трамп в разговорах с советниками заявлял о сложностях взаимодействия с Нетаньяху, отмечая, что тот часто настаивает на более жёстких военных действиях.