Большинство ежедневных обращений в Министерство внутренних дел Азербайджана связаны с социальными сетями и цифровой средой.

Об этом заявил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев на общественных слушаниях по защите детей от вредного контента и влияния в цифровой среде, сообщает Report.

По его словам, значительная часть наиболее тяжких преступлений, включая продажу наркотиков, организуется и управляется в цифровой среде.

«В соцсетях создаются подставные аккаунты, через которые детей вовлекают в различные преступления. Особенно это касается платформы TikTok», — сказал Гаджиев.

Он также отметил, что в школах и вузах проводятся просветительские беседы о цифровых угрозах.

«Предлагаемые изменения в законодательство — это не введение наказаний или запретов, а создание более безопасной и ответственной цифровой среды», — добавил он.