В подмосковном Железнодорожном жители после дождя заметили на подоконниках, автомобилях и других поверхностях следы, похожие на нефтепродукты или гарь.

Напомним, что сегодня Москва подверглась крупнейшей с начала войны атаке украинских беспилотников. Столицу России атаковали почти 200 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Дроны поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, а также одно из зданий ТЦ «Садовод».

В Минтрансе РФ сообщили, что все аэропорты Москвы временно остановили работу на фоне масштабной атаки украинских беспилотников.