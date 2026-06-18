Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 180.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.
Также в московском районе Капотня частично перекрыли движение транспорта.
Над российскими регионами за ночь сбито 555 БПЛА.
08:48 Утром в четверг украинские дроны массировано атакуют Москву.
Начиная с 4 утра в различных пабликах стали распространяться кадры, на которых видно пролет дронов над Москвой и Подмосковьем.
Снова атакован НПЗ в Капотне. После прилета в районе объекта возник крупный пожар, горят как минимум два резервуара.
Также в сети были кадры, где было видно, что в городе повреждены некоторые здания.
Мэр Собянин отчитался, что на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы падения обломков дронов и повреждения одного из зданий. Напомним, что ТЦ «Садовод» принадлежит уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву.
Напомним, что Украина нанесла первый удар по НПЗ в Капотне 16 июня.