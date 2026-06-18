Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 180.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Также в московском районе Капотня частично перекрыли движение транспорта.

Над российскими регионами за ночь сбито 555 БПЛА.

08:48 Утром в четверг украинские дроны массировано атакуют Москву.

Начиная с 4 утра в различных пабликах стали распространяться кадры, на которых видно пролет дронов над Москвой и Подмосковьем.

Снова атакован НПЗ в Капотне. После прилета в районе объекта возник крупный пожар, горят как минимум два резервуара.

Также в сети были кадры, где было видно, что в городе повреждены некоторые здания.

Мэр Собянин отчитался, что на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы падения обломков дронов и повреждения одного из зданий. Напомним, что ТЦ «Садовод» принадлежит уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Напомним, что Украина нанесла первый удар по НПЗ в Капотне 16 июня.



