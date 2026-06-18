Сотрудники Сарайского отделения полиции Абшеронского районного управления полиции задержали пятерых человек, подозреваемых в совершении краж по различным адресам на территории района.

В ходе расследования установлено, что задержанные — Турал Гейдарли, Саид Гасымов, Биньят Байрамлы, Исмаил Хыдыров и Расиф Алиев — похитили электрические кабели общей стоимостью 19 тысяч манатов с различных объектов.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемые также совершили кражу электродвигателей и различного оборудования с одного из частных участков.

В ходе других оперативных мероприятий было установлено, что Расиф Алиев также причастен к краже табачных изделий, лотерейных билетов и денежных средств из одного из магазинов на территории района.

По данным фактам продолжается расследование.