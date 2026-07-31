Российский ракетный удар по Киеву привел к уничтожению завода американской компании Terminal Autonomy, специализирующейся на производстве высокоточных ударных беспилотников, сообщает The Guardian.

По данным издания, в результате российского удара по Киеву была разрушена производственная площадка компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр. Компания занималась выпуском высокоточных беспилотников дальнего действия, оснащенных системами наведения, способными противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает издание, это может быть первым известным случаем с начала полномасштабного конфликта, когда российская ракета поразила объект, принадлежавший американской компании.

The Guardian также указывает, что название Terminal Autonomy связано с технологией, при которой на заключительном этапе полета управление беспилотником передается искусственному интеллекту после подавления сигналов радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным на официальном сайте компании, Terminal Autonomy занимается разработкой барражирующих боеприпасов с использованием элементов искусственного интеллекта, а также высокоточного вооружения, которое уже применяется против целей в зоне боевых действий.