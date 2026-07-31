Госдепартамент США начал выдачу ограниченной серии памятных паспортов Patriot Passport к 250-летию независимости страны, на внутренней стороне обложки которых впервые в истории появился портрет действующего президента – Дональда Трампа, сообщает издание Kursiv.

«Этот специальный паспорт имеет оригинальное оформление и улучшенные изображения на лицевой, оборотной и внутренней сторонах обложки. Он обладает всеми теми же передовыми функциями безопасности, которые делают американский паспорт самым защищенным проездным и идентификационным документом в мире. Сейчас Департамент предлагает американцам по всей стране возможность подать заявку на получение одного из этих 250 000 специальных и исторических паспортов», – говорится в сообщении Госдепа.

Первоначально получить такой документ можно было только в Вашингтоне, однако позднее ведомство расширило программу, организовав специальные дни приема заявлений в региональных паспортных агентствах по всей стране, включая Чикаго, Даллас, Детройт и Лос-Анджелес.