Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования Армении о каких-либо дополнительных выплатах в связи с Южно-Кавказской железной дорогой не имеют под собой оснований.

«В этой же логике нужно рассматривать ситуацию с ЮКЖД («Южно-Кавказская железная дорога»). Это не «бесплатный» актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд рублей, закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств. Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб, у нас будут основания требовать его компенсации», – сказал Решетников.

По его словам, постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-либо доплачивать Армении, является безосновательной.

Глава Минэкономразвития РФ также заявил, что евразийский интеграционный проект успешно развивается. По его словам, с экономической точки зрения утверждение о том, что без Армении не будет ЕАЭС, является «мягко говоря, преувеличением».

Решетников отметил, что евразийский интеграционный проект «успешно существовал и развивался» без Армении в формате Единого экономического пространства и Таможенного союза, учрежденных в 2010 году Беларусью, Казахстаном и Россией. Он добавил, что в случае реализации курса Еревана на вступление в Европейский союз объединение продолжит существовать и развиваться без Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении компании «Южно-Кавказская железная дорога» (дочерняя структура РЖД), если урегулировать ситуацию в дружественном формате не удастся. Он также допустил, что Армения может потребовать компенсацию в размере $2 млрд в год.