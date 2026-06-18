Тема Западного Азербайджана имеет стратегическую значимость.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе III фестиваля-конгресса «Возвращение в Западный Азербайджан» в Ордубаде.

По его словам, этот вопрос играет фундаментальную роль в формировании национальной идентичности и воспитании молодежи. «Особая миссия в этом направлении возложена как на Общину Западного Азербайджана, так и на научно-образовательные учреждения страны», — подчеркнул министр.

Эмин Амруллаев отметил, что благодаря последовательной политике президента Ильхама Алиева была проделана масштабная работа по системному просвещению и научному изучению темы Западного Азербайджана. «За короткий период нам удалось добиться значимых результатов в исследовании этого важного вопроса», — добавил он.

Министр также акцентировал внимание на историческом процессе «Великого возвращения». «Возвращение в Восточный Зангезур и Карабах свидетельствует о том, что историческая справедливость, пусть и спустя время, неизбежно торжествует. Сегодняшнее возвращение азербайджанских граждан в родные края является наглядным доказательством того, что любые цели достижимы при наличии целенаправленной и последовательной деятельности», — подытожил Эмин Амруллаев.