Комитет Милли Меджлиса по науке и образованию рассмотрел в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «Об общем образовании». Документ направлен на совершенствование государственной образовательной политики и регулирование практических аспектов школьной жизни.

Одним из ключевых нововведений стало установление требований к деловому стилю одежды педагогов в государственных общеобразовательных учреждениях. Цель — укрепить дисциплину, повысить эффективность образовательной среды и обеспечить единый подход к организации учебного процесса. Вокруг инициативы сразу возникли серьёзные недоразумения. Многие восприняли поправки как введение обязательной единой формы по типу школьной — с единым цветом, фасоном и дизайном. На деле законопроект такого не предусматривает.

В статье 4 и в новой норме (статья 12.13) чётко говорится о требованиях к одежде (dress code). Это принципиальная разница. Единая форма — это жёсткий стандарт, где государство диктует цвет, ткань и фасон. Требования к одежде — это рамки официально-делового стиля, внутри которых учитель сохраняет свободу выбора: костюм, юбка, брюки или рубашка любого подходящего цвета и дизайна, соответствующие бюджету и вкусу. Закон регулирует не «что носить», а «чего не носить».

Школа — это не развлекательный центр и не неформальное пространство. Это государственный институт, где формируется идеологическая, культурная и воспитательная политика страны. Учитель для ученика — эталон поведения, культуры речи и внешнего вида. Приход на урок в шортах, пляжной рубашке или спортивной одежде (кроме уроков физкультуры) явно не соответствует серьёзности образовательной среды.

Модель дресс-кода полностью соответствует передовой международной практике. В Великобритании, Франции, Германии и многих других европейских странах нет государственной единой формы для учителей, но действуют строгие правила внутреннего устава школ: запрещены глубокие декольте, слишком короткие юбки, спортивные брюки, одежда с крупными логотипами, а также требуют скрывать заметные татуировки и пирсинг. В Турции внешний вид педагогов государственных школ регулируется специальным положением — без униформы, но с чёткими стандартами делового стиля.

Аналогичные корпоративные правила действуют в банках, министерствах и транснациональных компаниях по всему миру. Школа в этом смысле не исключение — она даже более требовательна, поскольку напрямую влияет на воспитание подрастающего поколения.

В азербайджанском контексте эти требования особенно органичны. Они не импортируют чужую культуру, а закрепляют тот высокий образ учителя, который исторически существовал в нашем обществе — символ достоинства, нравственной чистоты и визуальной серьёзности. Это попытка официально защитить и укрепить национально-культурные традиции, которые веками определяли место педагога в обществе.

Введение требований к одежде педагогов — прогрессивный и цивилизованный шаг. Он не ограничивает личную свободу, а предотвращает чрезмерно свободный стиль, не соответствующий статусу школы. При правильной реализации это повысит авторитет учительской профессии, укрепит дисциплину и положительно скажется на качестве образования. Главное — избежать искусственного ажиотажа и чётко донести суть поправок: речь идёт о профессиональном стандарте, а не об унификации.