Диверсификация экономики Азербайджана сегодня стала реальностью. Но мы, безусловно, должны продолжать усилия в этом направлении.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

«Что касается нашего внешнего долга, то мы предприняли определенные шаги для его успешного снижения до 6 процентов ВВП. Я бы даже сказал, что успехи в этой области превзошли наши планы», — отметил глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что сложностей в экономическом развитии стране не ожидается.

Коснувшись социальных программ, реализуемых в нашей стране, глава государства отметил: «Это масштабные программы. За последние несколько лет мы осуществили ряд пакетов мер социальной поддержки».