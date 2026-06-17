Военные операции Израиля в Ливане будут означать нарушение соглашения, которое планируется подписать между США и Ираном, и в таком случае будут приняты необходимые меры.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирана, передает ISNA.

«Обе стороны договорились вести переговоры в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также было добавлено, что морская блокада должна быть прекращена в течение 30 дней.

«Что касается Ормузского пролива, было решено восстановить нормальное морское движение в установленный срок. Это наша обязанность, и мы выполним ее без участия или вмешательства других сторон», — говорится в заявлении.