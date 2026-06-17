Азербайджанские клубы узнали своих первых соперников в еврокубках.

Чемпион страны «Сабах» стартует в Лиге чемпионов против валлийского клуба TNS (The New Saints). Матчи I квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 7-8, ответные — 14-15 июля. Первую встречу «Сабах» проведет в Баку. В случае выхода во второй квалификационный раунд соперником масазырского клуба станет победитель пары «Вардар» (Северная Македония) — КуПС (Финляндия).

«Карабах» начнет выступление в Лиге Европы против исландского «Вестри», который дебютирует в еврокубках после победы в Кубке Исландии. Первый матч должен состояться 9 июля в Баку, ответный — 16 июля в Исландии. При успешном прохождении первого раунда агдамский клуб встретится с победителем пары ЦСКА (Болгария) — «Дерри Сити» (Ирландия).

В Лиге конференций «Зиря» сыграет с грузинским «Торпедо» (Кутаиси) — четырехкратным чемпионом Грузии и опытным участником европейских турниров. Команда Рашада Садыхова первый матч также проведет дома 9 июля, а ответный — 16 июля в Грузии.