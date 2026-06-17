Франция, Польша и Литва проводят совместные военные учения в Сувалкском коридоре.

В учениях НАТО «Отважный кабан 26» задействованы более 10 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, которые прорабатывают в том числе возможные наступательные операции против Калининградской области.

Сувалкский коридор — перешеек протяженностью около 100 км вдоль границы между Польшей и Литвой. Он стратегически важен тем, что соединяет страны Балтии с остальной Европой, а также разделяет Беларусь и Калининградскую область.