Испания полностью провалила меры по защите внешней границы Шенгенской зоны от проникновения извне, заявила в Х министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

«Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение [премьера Италии Джорджи] Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — добавила она.

Накануне тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута — это эксклав Испании в Северной Африке, это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой.