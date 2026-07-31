Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив без согласования с иранской стороной.

Как сообщает агентство Tasnim, в КСИР утверждают, что суда проигнорировали предупреждения, руководствуясь заявлениями Центрального командования США (CENTCOM). По версии иранской стороны, после инцидента два танкера были остановлены, а еще четыре изменили курс.

В КСИР также заявили, что ранее уведомили судоходные и страховые компании не следовать рекомендациям CENTCOM, подчеркнув, что любые «незаконные интервенции» не останутся без ответа.