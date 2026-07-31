Служба безопасности Украины (СБУ ) заявила о проведении совместной с Силами обороны операции, в ходе которой были нанесены удары по ряду объектов на территории России и в аннексированном Крыму.

По данным СБУ, под удар попали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», инфраструктура порта Тамань в Краснодарском крае, а также Евпаторийский авиационный завод. В украинской спецслужбе утверждают, что в Евпатории были поражены два ангара с авиационной техникой и производственный цех, а в порту Тамань возник масштабный пожар.

В СБУ также заявили о поражении Волгоградского НПЗ, который считается одним из крупнейших в России и способен перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.