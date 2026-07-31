При участии президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.

Главы государств подписали решение третьего заседания Межгосударственного совета и Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Кроме того, стороны обменялись рядом соглашений и меморандумов, предусматривающих:

увеличение капитала Азербайджано-кыргызского фонда развития;

сотрудничество в сфере международных автомобильных перевозок;

взаимодействие в области грузоперевозок, судоходства и судостроения;

сотрудничество по поставкам нефтепродуктов;

реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в энергетике на 2026–2028 годы;

выполнение Программы сотрудничества на 2024–2029 годы;

взаимодействие в области статистики;

сотрудничество в сфере кибербезопасности;

взаимодействие в регулировании финансового рынка;

установление побратимских связей между Шушой и Чолпон-Атой, Габалой и Караколом, а также Гянджой и Ошем;

сотрудничество между компаниями AzerGold и Kyrgyzaltyn в сфере добычи и переработки драгоценных металлов.