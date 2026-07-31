При участии президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.
Главы государств подписали решение третьего заседания Межгосударственного совета и Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Кроме того, стороны обменялись рядом соглашений и меморандумов, предусматривающих:
увеличение капитала Азербайджано-кыргызского фонда развития;
сотрудничество в сфере международных автомобильных перевозок;
взаимодействие в области грузоперевозок, судоходства и судостроения;
сотрудничество по поставкам нефтепродуктов;
реализацию Дорожной карты по сотрудничеству в энергетике на 2026–2028 годы;
выполнение Программы сотрудничества на 2024–2029 годы;
взаимодействие в области статистики;
сотрудничество в сфере кибербезопасности;
взаимодействие в регулировании финансового рынка;
установление побратимских связей между Шушой и Чолпон-Атой, Габалой и Караколом, а также Гянджой и Ошем;
сотрудничество между компаниями AzerGold и Kyrgyzaltyn в сфере добычи и переработки драгоценных металлов.