Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил, что, согласно обновленным прогнозам регулятора, инфляция в стране к 2028 году снизится до 4,4%.

По его словам, годовая инфляция в июне 2026 года составила 5,8%. При этом цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 7,1%, на платные услуги — на 5,6%, а на непродовольственные товары — на 3,8%. Базовая инфляция достигла 5,5%.

Глава ЦБА отметил, что по итогам 2026 года инфляция ожидается на уровне 6,1%, а к концу 2027 года — 5,8%. Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, в 2028 году показатель снизится до 4,4%.