31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане.
На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал кыргызских солдат.
Президенты обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Садыру Жапарову.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Главы государств сделали официальное фото.