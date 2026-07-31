31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал кыргызских солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Садыру Жапарову.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Главы государств сделали официальное фото.