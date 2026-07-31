Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля попросил президента США Дональда Трампа содействовать получению разрешения на использование спутниковой системы Starlink для наведения украинских беспилотников по пусковым установкам баллистических ракет на территории России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев предлагает расширить применение технологии Starlink вместо дополнительных поставок ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, запасы которых сократились на фоне конфликта вокруг Ирана.

Как утверждают собеседники The Atlantic, Зеленский также рассчитывал обсудить этот вопрос с владельцем SpaceX Илоном Маском, однако миллиардер отклонил предложение о встрече. До настоящего времени Starlink использовался Украиной только на собственной территории, включая аннексированные Россией регионы, тогда как работа системы в России ограничена.

Во время встречи Трамп заявил, что рассмотрит просьбу украинской стороны, однако никаких решений принято не было. По словам источников, окончательная позиция президента США будет зависеть от того, сочтет ли он, что такая мера может способствовать более быстрому завершению конфликта.