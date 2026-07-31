Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвёздочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, построенного азербайджанской стороной. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передают местные СМИ.

«Данный проект станет ещё одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесёт значительный вклад в развитие туристического потенциала», — заявил Жапаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сообщил об открытии отеля «Баку».

«Это тоже наше совместное решение, и мы очень рады и горды тем, что первый пятизвёздочный отель на берегу Иссык-Куля построен при участии Азербайджанского государства и носит имя „Баку“», — сказал он.