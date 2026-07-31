Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поручила двум еврокомиссарам оказать дополнительную поддержку Испании в связи с резким обострением ситуации с нелегальной миграцией из Марокко. Об этом глава Еврокомиссии сообщила в социальной сети X.

«То, что происходит в Сеуте, недопустимо. Мы не можем позволить кому-либо прибывать в наш Союз, не соблюдая наши правила. Необходимо немедленно положить конец опасным пересечениям границы. Необходимо ликвидировать сети контрабандистов. А возвращение мигрантов должно происходить оперативно, в соответствии с нашими правилами», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер уже находится в тесном контакте с испанскими властями и при необходимости готов посетить наиболее напряженные участки. Он займется организацией дополнительной оперативной помощи Испании, в том числе при участии европейского пограничного агентства Frontex.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам Средиземноморского партнерства Дубравка Шуица поддерживает постоянные контакты с представителями Марокко.

«Я уверена, что наше тесное партнерство с Марокко поможет добиться конкретных результатов», — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Ранее власти Испании сообщили о масштабном наплыве нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута, после чего Мадрид усилил меры безопасности на границе. Евросоюз выразил готовность оказать Испании необходимую политическую и практическую поддержку.