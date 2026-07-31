Завтра, 1 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22-25, днем ​​- 31-36° тепла. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 50-55%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-26, днем ​​- 34-39, в горах ночью — 15-20, днем ​​- 23-28° тепла.