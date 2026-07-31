В ночь на 31 июля украинские беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Под удар попали Волгоградская область, Дагестан и Татарстан.

В Волгограде в результате атаки произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries. В пресс-службе компании сообщили, что на месте работают пожарные расчеты, предварительно пострадавших нет.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщения об атаках поступают из других регионов. В Дагестане, по данным местных источников, беспилотники были замечены в районе порта Каспийска.

В Татарстане мониторинговые ресурсы сообщают об атаке на промышленные и логистические объекты в Казани, Нижнекамске и Зеленодольске. Также в местных Telegram-каналах появилась информация о возможном ударе по складу Wildberries в Зеленодольске.