Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил ввести единую туристическую визу для иностранных граждан, желающих посетить страны Центральной Азии. С такой инициативой он выступил на неформальной встрече лидеров стран Центральной Азии и президента Азербайджана на Иссык-Куле.

Жапаров сообщил, что инициативу уже поддержали президенты Узбекистана и Казахстана, и призвал остальные государства региона присоединиться к проекту. Он также предложил поручить внешнеполитическим ведомствам начать консультации по выработке согласованной позиции.

По словам президента Кыргызстана, Центральная Азия и Азербайджан обладают большим туристическим потенциалом и могут совместно предложить миру уникальные маршруты, объединяющие историческое, культурное и природное наследие региона.