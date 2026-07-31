Согласно серии новых опросов общественного мнения, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня за все время его пребывания в должности.

Опрос Quinnipiac University показал, что деятельность Трампа одобряют лишь 32% избирателей, тогда как 58% не одобряют. Аналогичный результат получил и CNN: 34% одобрения против 66% неодобрения — это худший показатель Трампа в истории опросов телеканала. По данным Associated Press, рейтинг президента составляет 33%, что также является минимумом его второго срока.

Главной причиной падения популярности аналитики называют экономику. По данным Quinnipiac, 71% американцев считают состояние экономики плохим или неудовлетворительным. Почти половина опрошенных (49%) заявили, что сегодня живут хуже в финансовом отношении, чем год назад.

Еще одним фактором стало затянувшееся противостояние с Ираном. Конфликт, который Трамп ранее называл «короткой операцией», продолжается уже шестой месяц. Согласно опросу CNN, лишь 28% одобряют действия президента в отношении войны с Ираном, а 74% считают, что у него нет четкого плана по ее завершению.

Дополнительное давление оказывает рост цен на бензин, которые превысили 4 доллара за галлон. На этом фоне рейтинг Трампа по управлению экономикой снизился с 39% в январе до 30%.

Эксперты отмечают, что снижение популярности президента уже влияет на предвыборную кампанию республиканцев перед промежуточными выборами 2026 года. Согласно опросу Washington Post–Ipsos, сторонники Республиканской партии стали менее мотивированы участвовать в голосовании.

Демократы намерены строить кампанию вокруг непопулярности Трампа, тогда как республиканским кандидатам предстоит искать баланс между сохранением поддержки президента и растущим недовольством избирателей его политикой.