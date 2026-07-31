В Карабахе продолжается строительство железнодорожной линии Агдам–Ханкенди — одного из ключевых транспортных проектов региона.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», проектирование новой магистрали завершено на 90%, а строительные работы выполнены почти на 44%.

Общая протяженность железнодорожной линии составляет 30,8 километра. В рамках проекта предусмотрено строительство 130 инженерных сооружений, включая 6 мостов, 5 автомобильных тоннелей, 2 пешеходных перехода и 47 резервных переездов.

Кроме того, завершена разработка концептуальных проектов железнодорожных станций Аскеран и Ходжалы. Одновременно ускоренными темпами продолжается строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди.

Реализация проекта направлена на развитие транспортной инфраструктуры Карабаха и улучшение транспортного сообщения между освобожденными территориями.