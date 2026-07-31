Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны страна потеряла около 50 тысяч военнослужащих погибшими.

«Мы потеряли около 50 тысяч погибших солдат, 400 тысяч ранеными и большое количество пропавших без вести», — сказал Зеленский в интервью Fox News.

При этом в феврале украинский президент называл другую цифру — 55 тысяч погибших. Таким образом, согласно его последним заявлениям, число погибших за пять месяцев не увеличилось, а сократилось на пять тысяч человек.

Расхождение в озвученных данных вызвало обсуждение в социальных сетях, где пользователи поставили под сомнение точность приведенной статистики.

Говоря о потерях российской армии, Зеленский утверждал, что Россия потеряла около 700 тысяч военнослужащих погибшими.