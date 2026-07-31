Испания задействует войска для наведения порядка на границе с Марокко в испанском эксклаве Сеута на севере Африки, где тысячи марокканских мигрантов прорвали границу. Об этом сообщают El Pais и Associated Press со ссылкой на испанские власти.

«Вооруженные силы усилят Гражданскую гвардию при осуществлении ее полномочий и тех задач, которые могут потребоваться для поддержания безопасности в городе Сеута. Мобилизованные силы будут координироваться оперативным командованием и окажут поддержку Гражданской гвардии», — сообщают правительственные источники, передает El Pais.

«В настоящее время ситуация представляет собой абсолютный хаос. Точные цифры назвать невозможно, это невозможно, границу пересекают тысячи мигрантов», — заявил AP глава ассоциации, представляющей сотрудников Гражданской гвардии Испании в Сеуте, Рашид Сбихи. Ситуацию на границе он назвал «полным коллапсом».

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», назвав происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой», и призвал к «единому командованию» с «решительными» действиями.

По его данным, в день прибывает около 300 мигрантов, и за неделю в город проникли 1500 мигрантов — почти 2% населения Сеуты. Не менее 700 прибывших — несовершеннолетние, а центры приема, рассчитанные на 500 мест, переполнены.