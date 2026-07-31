Президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета в Чолпон-Ате отметили высокий уровень двусторонних отношений и обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни, духовная близость и богатое культурное наследие.

«Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: «Каждый обретенный друг является даром небес». С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», — отметил он.

По словам Жапарова, страны вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения.

«Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил успешное развитие гуманитарных связей между двумя странами.

«Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере: Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Дни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые более полно раскрывают и творческий потенциал наших народов», — сказал глава государства.

Президент Азербайджана также поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.

«Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана», — заявил Ильхам Алиев.

Кроме того, принято решение об увеличении средств Кыргызско-азербайджанского фонда развития.

«Я рад, что Кыргызско-азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям», — отметил президент Азербайджана.