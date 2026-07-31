Массовый наплыв мигрантов в испанскую Сеуту является «атакой и нарушением территориальной целостности Испании», заявил премьер-министр республики Педро Санчес на пресс-концеренции после прибытия в город.

«Произошедшее заслуживает нашего самого решительного осуждения и порицания», — сказал Санчес (цитата по El Imparcial).

Он добавил, что правительство задействует все государственные ресурсы для обеспечения безопасности граждан.

Как пояснил премьер, в основе происходящего лежит «корыстная интерпретация мафией решения Верховного суда о репатриации лиц, въехавших в страну вплавь». Он также сообщил, что на волнорезе будут установлены буи для создания «физического барьера», чтобы облегчить репатриацию на границе.