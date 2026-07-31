Министерство здравоохранения Азербайджана приостановило деятельность стационарной медицинской службы Vital Hospital после внеплановой проверки, выявившей серьезные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью пациентов.

Как сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава, в клинике были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм, правил стерилизации и обращения с медицинскими отходами, а также несоблюдение лицензионных требований.

Кроме того, выявлены случаи назначения сотрудников на должности без соответствующей квалификации, оказания косметологических услуг без лицензии и хранения просроченных лекарственных средств.

По итогам проверки принято решение о приостановлении деятельности стационарной медицинской службы учреждения.