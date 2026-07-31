Президент США Дональд Трамп сообщил, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

«Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в Газе», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это «важный шаг на пути к прочному миру и безопасности».

«Это соглашение является важным шагом на пути к тому, чтобы Газой, наконец, управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира, чтобы помочь палестинскому народу», — добавил Трамп.

По словам американского лидера, по завершении разоружения ХАМАС израильские войска будут выведены, а «международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей».

Трамп поблагодарил за усилия посредников — Египет, Катар и Турцию, а также свою команду, которая, по его словам, «сделала возможным этот исторический прорыв».