Посол Армении в Иране Григор Акопян встретился с руководителем Таможенной службы ИРИ Форудом Асгари.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Ираном, а также реализации шагов, направленных на упрощение торговли, сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи были затронуты вопросы функционирования пограничных пунктов Мегри-Нордуз, улучшения пограничных процедур и возможности повышения эффективности грузоперевозок.

Сообщается, что в этом контексте стороны подчеркнули важность существующего тесного взаимодействия между таможенными органами двух стран.