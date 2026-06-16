Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может стать самой серьезной в истории, если в ближайшее время не устранить недостатки в борьбе с распространением заболевания. Об этом сообщил генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жан Касейя.

«Если мы не остановим вспышку в самое ближайшее время, она окажется хуже той, с которой мы столкнулись в Западной Африке (в 2014-2016 годах)», — заявил эксперт на виртуальной встрече глав африканских государств, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Касейя отметил, что медики отслеживают лишь около 12% контактов заразившихся, поэтому реальные масштабы вспышки остаются неизвестными. Он добавил, что АЦКПЗ совместно со Всемирной организацией здравоохранения намерены привлечь $518 млн для сдерживания распространения заболевания.

«Если мы не получим эти средства в течение следующих четырех недель, мы будем просить уже не $500 млн, а около $1,5 млрд, — добавил он. — А если мы вновь задержимся, то сумма составит $7,5 млрд».

Правительство ДРК официально объявило о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. В тот же день Минздрав Уганды подтвердил завозной случай заболевания. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По последним данным властей ДРК, число подтвержденных случаев заражения Эболой в стране достигло 808, включая 192 летальных исхода.

В Уганде подтверждены 19 случаев заражения, зарегистрированы 2 летальных исхода. По состоянию на 15 июня новые случаи заболевания в стране не выявлялись десять дней подряд. На этом фоне премьер-министр Уганды Робина Наббанджа призвала страны, которые ввели «необоснованные ограничения» из-за лихорадки Эбола, отменить их.