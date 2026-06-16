В Бакинском апелляционном суде во вторник продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Армении — Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинский военный суд ранее вынес обвинительный приговор по делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и другие многочисленные преступления, совершённые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает «Азертадж», судебное заседание прошло под председательством судьи Эльмара Рагимова при участии судей Эмина Мехдиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья — Али Мамедов).

Каждому из лиц, в отношении которых осуществляется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на известных им языках — армянском и русском, а также адвокаты для обеспечения их права на защиту.

В судебном заседании приняли участие представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, — начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры этого управления Анар Алекперов и Севиндж Гасымова.

Председательствующий напомнил, что на предыдущем судебном заседании стороне защиты было предоставлено время для подготовки выступлений.

Он поинтересовался, готова ли защита к выступлениям.

Сторона защиты сообщила, что готова.

Председательствующий отметил, что выступления защиты будут продолжены в порядке поступления апелляционных жалоб.

Обвиняемый Давит Ишханян взял слово и заявил, что желает провести конфиденциальную встречу со своим защитником. Его ходатайство было удовлетворено.

Во время объявленного судом перерыва Д. Ишханян встретился со своим адвокатом в конфиденциальном порядке. Кроме того, в ходе перерыва он при участии переводчика ознакомился с протоколом судебного заседания от 26 мая.

Затем слово для выступления в защиту было предоставлено адвокату обвиняемого Левона Мнацаканяна. В своём выступлении адвокат попросил суд вынести в отношении Л. Мнацаканяна оправдательное решение по реабилитирующим основаниям.

После этого выступил сам Левон Мнацаканян. Обвиняемый заявил, что поддерживает доводы своего адвоката, и изложил собственные аргументы.

Следующее судебное заседание состоится 23 июня.

Напомним, согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давит Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян — по 19 лет, Гарик Мартиросян — 18 лет, Давит Аллахвердян и Левон Балаян — по 16 лет, а Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — по 15 лет лишения свободы.