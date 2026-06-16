Федеральное бюро расследований (ФБР) и правоохранительные органы США пресекли попытку нападения на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на понедельник в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, задержаны 5 подозреваемых, ещё 23 человека установлены как возможные участники заговора. Следствие утверждает, что злоумышленники планировали использовать беспилотники со взрывчаткой для создания паники и эвакуации, после чего открыть огонь и попытаться прорваться на территорию Белого дома.

О подготовке атаки спецслужбы узнали 10 июня после задержания одного из подозреваемых в Огайо и анализа переписки в Signal. По версии следствия, целью должны были стать представители политической и финансовой элиты.

Турнир UFC состоялся в Вашингтоне в день рождения президента США Дональда Трампа.