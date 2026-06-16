Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 19–22° тепла, днём — 29–34° тепла.

Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70–75 %, днём — 50–60 %.

В большинстве районов страны ожидается преимущественно ясная погода, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди.

Местами осадки могут быть кратковременными и интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19–22° тепла, днём — 30–35° тепла, в горах ночью — 7–12° тепла, днём — 16–20°, местами — 23–28° тепла.