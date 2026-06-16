Беларусь видит движение к сотрудничеству со стороны США и Европы, но командовать собой не даст. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Неплохо было бы, если бы американцы нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы ведь ведем диалог не только с американцами, мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств. <…> Мы с европейцами в контакте, даже с некоторыми соседями», — отметил он.

«Мы с американцами готовы вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы вместе, чтобы европейские представители и американские стремились наладить с нами нормальное, взаимовыгодное сотрудничество. Уже все понимают, что такое сотрудничество должно быть и, более того, есть движение к этому сотрудничеству. Надо, чтобы это продолжалось», — сказал Лукашенко.