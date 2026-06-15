Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС, как нынешние, так и возможные будущие. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка, находящийся с визитом в Люксембурге.

Согласно украинскому изданию «Европейская правда», Качка заверил государства — члены ЕС, что Украина выполнит условия вступления «в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, а также с учетом изменений, которые произойдут до вступления». Также вице-премьер официально от имени Украины подтвердил согласие на выполнение промежуточных и заключительных критериев переговоров.

Таким образом, Киев официально согласился на начало переговорного процесса и 15 июня открыл основной переговорный кластер, включающий пять переговорных глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС.

Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела, или главы, которые неравномерно сгруппированы в пять кластеров. Ранее газета Guardian со ссылкой на европейские источники сообщила, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров, таким образом, это решение носит чисто политический характер.