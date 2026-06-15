Число умерших в Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола, вспышка которой произошла на востоке страны, увеличилось до 192. Об этом сообщило в ежедневном бюллетене конголезское Министерство связи и по делам СМИ.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой составляет 808. Сутки назад эти цифры соответственно были 181 и 782.

В больницах и медицинских изоляторах находятся 363 человека. Уровень смертности — 23,8%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итури. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.