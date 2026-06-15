Вашингтонская администрация на фоне достижения соглашения о завершении войны между США и Ираном может сконцентрировать внимание на урегулировании российско-украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на полях саммита G7 во Франции.

«Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом. Посмотрим, сможем ли мы этого добиться (завершения войны между Россией и Украиной)», — сказал американский лидер.

По его словам, он намерен обсудить урегулирование российско-украинского конфликта со странами Большой семерки. Трамп высоко оценил телефонные разговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые состоялись 14 июня.

«Вчера прошли два очень хороших разговора. Мы будем об этом говорить на саммите G7», — добавил он.