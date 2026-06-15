Раскрыты некоторые детали соглашения между США и Ираном. Документ содержит важный 13-й пункт, по которому Иран не перейдет к переговорам по ядерному досье до тех пор, пока не будет выполнен ряд других условий, сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

Среди них снятие морской блокады иранских портов (4-й пункт), беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе (5-й пункт), отмена санкций на продажу иранской нефти, нефтехимической продукции и их производных (10-й пункт), а также разблокировка замороженных активов Ирана за рубежом (11-й пункт).

«Важным достижением в последний день переговоров стало то, что Иран настоял во включении в этот обязательный перечень 1-го пункта, который подразумевает отмену каких-либо переговоров в случае возобновления военных операций в Иране, Ливане и в целом на фронте сопротивления. Выполнение условий соглашения, включая открытие Ормузского пролива, в таком случае будет приостановлено на основании 13-й статьи», — говорится в сообщении.