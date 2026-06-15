Министерство обороны Армении анонсировало проведение в скором времени военных учений Eagle Partner, в которых примут участие ВС США, Франции и Греции.

Ставшие ежегодными военные учения Eagle Partner стартуют послезавтра в Армении, говорится в сообщении минобороны страны.

В нем говорится, что учения будут проходить 17-25 июня, их цель — подготовка к участию в международных миротворческих миссиях.

К учениям присоединяются военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении (250 участников), сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса (58 участников), армий Франции (24 участника) и Греции (11 участников).

В ходе учений предполагается поднять уровень взаимодействия подразделений, принимающих участие в международных миротворческих миссиях, обмен опытом управления и тактической коммуникации, наращивание готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

«В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах», — отмечается в сообщении военного ведомства.